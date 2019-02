La maggioranza dei francesi vuole lo stop della mobilitazione dei gilet gialli: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa Dentsu-Consulting per France Inter a cento giorni dall'inizio della protesta, il 17 novembre scorso.

Secondo lo studio, il 55% delle persone intervistate vuole la fine della mobilitazione quando a fine novembre erano invece il 66% a chiedere alle casacche gialle di andare avanti, il 55% a gennaio.

Intanto, esponenti del movimento come Jacline Mouraud, fondatrice del partito 'Les Emergents', sottolineano la necessità di strutturarsi politicamente per continuare la protesta non sulle rotatorie ma candidandosi alle elezioni.

