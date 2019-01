Un'avventura durata cinque giorni. Hayk Shahinyan, il direttore della campagna elettorale della prima lista di gilet gialli presentatatisi alle elezioni europee (il 'Rassemblement d'Initiative citoyenne') getta la spugna.

In un messaggio su Facebook, il ventinovenne 'spin doctor' della capolista Ingrid Levavasseur annuncia le dimissioni spiegando di voler prendere "un po' di distacco".

Appena pochi giorni fa, fu lui ad annunciare la nascita della nuova lista in corsa per le elezioni del 26 maggio. Nel messaggio su Facebook, Shahinyan evoca, tra l'altro, i "dubbi" e la "fretta con cui (si è lasciato, ndr.) trascinare da una configurazione diversa da quella (per cui militava) da settimane".

Negli ultimi giorni, Levavasseur è stata oggetto di critiche e insulti, in quanto non gradita ad altre anime del movimento. Alcuni accusano la trentunenne infermiera dell'Eure, tra le prime 'portavoci' dei gilets jaunes, di essere una 'pedina' di Emmanuel Macron, in quanto votò per lui nelle scorse elezioni presidenziali, salvo poi pentirsene.

