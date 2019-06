Diversi leader del movimento dei gilet gialli, da diverse settimane sempre meno presente nelle manifestazioni, annunciano oggi con un comunicato diffuso su Twitter la creazione di uno "zoccolo comune, potente organo collettivo di contestazione".

Al 32/o sabato di protesta, con i cortei ridotti a poche centinaia di persone e un rilancio dei blocchi stradali, diversi leader - fra i quali Priscillia Ludosky, Jérôme Rodrigues e Maxime Nicolle - fanno un bilancio della loro azione, dichiarando che il movimento "ha permesso di accendere i riflettori su ben note disfunzioni della nostra società che alcuni denunciavano da anni". Al tempo stesso, annunciano la creazione di uno "zoccolo comune, potente organo di contestazione collettivo, che non potrà essere ignorato e difenderà gli interessi dei cittadini e i beni comuni a tutti (beni pubblici, servizi pubblici e ambiente)".

I firmatari annunciano anche il lancio di "propri organi di controllo cittadini", propri media e circuiti di "approvvigionamento agroalimentare", oltre che "propri istituti di risparmio etico".

Nel documento si stila un programma della mobilitazione fino al 17 novembre 2019, quando il movimento dei gilet gialli compirà un anno dalla prima manifestazione. Una protesta contro "l'autoritarismo" è annunciata per il 20 luglio, mentre il 31 agosto si profila una manifestazione alla frontiera con la Svizzera.

Qualora al 17 novembre non giunga dal governo alcuna risposta politica, saranno organizzate come rappresaglia - afferma il documento - "17 azioni di disobbedienza civile in tutto il paese con obiettivo il CAC40", l'indice delle principali società quotate alla Borsa francese.

