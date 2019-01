Gilet gialli in protesta (foto d'archivio)

Quattro manifestanti hanno perso l'uso di un occhio e altri due di una mano: è il bilancio delle ferite più gravi inferte dai colpi del cosiddetto "flash-ball", l'arma non letale data in dotazione agli agenti francesi, dall'inizio delle proteste dei gilet gialli.

A riferirlo, è una fonte della stessa polizia francese citata da radio Rtl. Un bilancio contestato dall'associazione "Désarmons-les", "Disarmiamoli", che parla di un totale di 17 manifestanti ridotti in condizioni di disabilità dai colpi dell'arma non letale in dotazione delle forze dell'ordine francesi.

L'associazione evoca, tra l'altro, quattro persone che hanno perso una mano e 98 feriti gravi. Per ora, l'unico dato confermato in modo ufficiale è quello fornito dal ministero dell'Interno, con 1'000 feriti tra gli agenti e 1'700 tra i manifestanti.

Dall'inizio delle proteste, il 17 novembre, la giustizia ha aperto 75 inchieste in seguito alle denunce per presunte violenze della polizia. Dinanzi alle polemiche, il direttore generale della Police Nationale, Eric Morvan, ha inviato ieri un telegramma ai suoi uomini. Rivelato da France 3, il documento elenca le rigorose condizioni di utilizzo del flash-ball nel corso delle operazioni di mantenimento delle forze dell'ordine.

