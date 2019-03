Partecipazione in netto ribasso al 20esimo appuntamento dei gilet gialli in Francia: secondo le cifre della prefettura, alle 14.00 sono stati contati in tutto il paese 5'600 manifestanti, contro gli 8'300 della settimana scorsa.

A Parigi sfilano in 1'800 contro i 3'100 di una settimana fa. Nella capitale, gran parte dei manifestanti è ormai a destinazione fra la Tour Eiffel e la piazza del Trocadero.

Qualche tensione a Bordeaux, dove il corteo ha cambiato per un tratto percorso e c'è stato qualche lancio di lacrimogeni da parte della polizia.

