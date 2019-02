Partecipazione ancora in ribasso, ma violenza sempre presente: i gilet gialli in tutta la Francia erano oggi per il 14esimo fine settimana consecutivo - secondo le cifre del ministero dell'Interno - 41.500, contro i 51.400 della settimana scorsa.

A Parigi, i manifestanti erano 5.000.

La tensione - a circa due ore dall'ordine di scioglimento della manifestazione - è ancora alta attorno agli Champs-Elysées, dove alcune centinaia premono per accedere. Ma la polizia, che blinda la grande avenue dopo le devastazioni delle settimane scorse, li tiene a distanza. Traffico ancora completamente bloccato nel centro, molte le stazioni della metropolitana che restano chiuse.

