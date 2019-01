Gilet gialli: Philippe, 80'000 agenti in campo sabato

"Coloro che minacciano le istituzioni, che saccheggiano, che bruciano, non avranno l'ultima parola": lo ha detto in diretta al telegiornale delle 20 il primo ministro francese, Edouard Philippe, annunciando un cambiamento di metodo da parte delle forze di sicurezza.

Nei confronti dei 'casseur' "faremo come qualche anno fa ci si comportò con gli hooligan negli stadi: furono identificati e fu loro vietato di partecipare a quelle manifestazioni, le partite", ha aggiunto.

Nel suo breve ma deciso intervento, Philippe ha sottolineato a più riprese che i nuovi metodi saranno adottati non "contro le persone che manifestano" ma contro "quelli che ne approfittano": "cambiamo metodi, investiamo in nuovi materiali, saremo più mobili, tutto sarà fatto per non farci più sorprendere".

Per quella che alcuni già annunciano sabato prossimo come la 9/a manifestazione dei gilet gialli, Philippe ha annunciato lo schieramento in campo di "80'000 agenti delle forze dell'ordine, 5'000 dei quali a Parigi".

Il primo ministro si è detto poi deciso a varare una nuova legge che preveda il risarcimento dei danni "da parte di chi distrugge", sollevando così "i contribuenti" dal peso delle conseguenze della violenza. Philippe ha anche annunciato una legge che preveda sanzioni "per gli organizzatori di manifestazioni non autorizzate".

