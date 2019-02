La protesta dei gilet gialli compie 3 mesi oggi con il suo "14/o atto" e una manifestazione cominciata in un clima tranquillo e sotto un sole primaverile è partita dall'Arco di Trionfo.

Per celebrare l'anniversario, diversi gruppi sulle pagine Facebook hanno dato appuntamento ai follower per manifestare anche domani.

Dall'Arco di Trionfo, i manifestanti hanno raggiunto attorno alle 13 il Pont de l'Alma, non lontano dalla Tour Eiffel. Nella capitale sono stati annunciati altri cortei minori e con premesse meno tranquillizzanti, uno dei quali in luogo "a sorpresa". Nel primo pomeriggio non se ne hanno ancora notizie.

A Tolosa, una settantina di manifestanti ha bloccato in mattinata un deposito di Amazon, mentre 150 persone sfilano a Strasburgo. Operazioni "pedaggio gratuito" sono in corso sull'autostrada a ovest di Parigi mentre blocchi sulle rotatorie continuano ad ostacolare il traffico in tutto il paese.

Imponente anche oggi, 80.000 agenti, lo schieramento di forze dell'ordine.

