Dopo tre mesi di dibattito nazionale voluto dal presidente francese Emmanuel Macron per placare la rabbia dei gilet gialli, il premier Edouard Philippe ha presentato i risultati dell'insieme delle consultazioni. Macron farà annunci concreti a metà aprile.

Sintetizzando quattro delle principali rivendicazioni, Edouard Philippe ha parlato di un'"immensa esasperazione fiscale", culminata con la tassa sul diesel. "Dobbiamo ridurre, e ridurre più rapidamente le tasse", ha dichiarato il premier.

Seconda esigenza: la "fraternità", uno dei valori fondanti della République, che in alcune zone di Francia "non si vede più", con la chiusura, ad esempio, dei servizi pubblici.

Segue l'aspirazione dei cittadini ad un maggiore coinvolgimento nei processi democratici.

E non mancano le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Dalle conclusioni emerse dal Grand Débat risulta infatti che i francesi non sono contrari alla lotta per il pianeta, ma non vogliono che questo sforzo passi "attraverso le tasse", ha spiegato Edouard Philippe.

All'odierno esercizio di sintesi di settimane di consultazioni ai quattro angoli della Francia hanno partecipato metà del governo, i cinque garanti del "Grand Débat National", cittadini, associazioni e parti sociali.

Durante la cerimonia conclusiva al Grand Palais, c'è stato un breve fuoriprogramma: "Monsieur Macron deve essere processato per alto tradimento!", ha gridato un uomo, interrompendo per qualche secondo il discorso del premier dinanzi al folto parterre di presenti riuniti al Grand Palais, prima di essere allontanato dal servizio d'ordine. Una scena filmata da diversi giornalisti presenti all'evento.

Secondo i conteggi ufficiali, oltre 1,5 milioni di persone hanno partecipato al grande dibattito nazionale, di cui un terzo attraverso il sito web creato dall'esecutivo, un terzo partecipando direttamente alle circa 10'000 riunioni organizzate sul territorio, l'altro terzo nei 16'000 via mail o attraverso i cosiddetti "cahiers de doléances", come all'epoca prerivoluzionaria.

Dai contributi emerge in modo "massiccio" la richiesta di taglio delle tasse, a cominciare dall'IVA, ma anche l'introduzione di una quota proporzionale in parlamento e una maggiore decentralizzazione.

Da parte sua, l'opposizione critica con forza il "Grand Débat" di Macron parlando piuttosto di "grande bla bla bla".

Per il presidente, in ogni caso, la parte più difficile e delicata arriva ora, con il rompicapo di trasformare in proposte concrete soddisfacenti per i cittadini le rivendicazioni emerse dal dibattito nazionale. Il verdetto sarà a metà aprile.

