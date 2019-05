Vuoi sballarti ma non ti senti sicuro sulla qualità della pillola che ti sei procurato? A Ginevra sarà presto possibile far analizzare le sostanze, una prima nella Svizzera romanda.

"Ci rivolgiamo a persone che gestiscono il loro consumo e che assumono sostanze psicoattive in un ambiente ricreativo", ha spiegato oggi Roxane Mégevand, coordinatrice di Nuit Blanche, l'associazione che promuoverà questo servizio dal mese di giugno. Il consumatore occasionale potrà così tutelarsi maggiormente nell'ambito della sua salute.

L'offerta è gratuita e completamente anonima. La composizione dei prodotti sarà analizzata dal Centro universitario romando di medicina legale di Losanna. I risultati del test verranno resi noti nello spazio di qualche giorno.

In occasione di grandi feste o eventi Nuit Blanche metterà a disposizione anche un laboratorio mobile di analisi della droga. L'attrezzatura è già stata utilizzata durante la Lake Sensation del 2017 e tornerà in pista il 6 luglio in occasione del Geneva Pride.

Stando ai promotori il lavoro analitico svolto da Nuit Blanche fornirà anche una panoramica sul mercato delle sostanze psicotrope. Sarà istituito un sistema di allerta che, nel caso di scoperta di una sostanza pericolosa, allarmerà i servizi di emergenza, gli ospedali e la polizia.

