Un ciclista di 61 anni ha perso la vita ieri verso le 18.00 a Ginevra in seguito alla collisione con un motociclista di 23 anni. L'uomo, gravemente ferito, è deceduto dopo essere stato elitrasportato in ospedale.

Il giovane ha invece riportato solo lesioni di lieve entità, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi. Per motivi ancora sconosciuti il motociclista si è spostato sulla sinistra della corsia quando un'automobile che viaggiava in contromano ha superato il ciclista. Il 23enne è riuscito ad evitare la vettura ma non il 61enne.

