Circa 4000 persone - secondo la polizia - hanno sfilato in silenzio oggi per le vie di Ginevra in omaggio al 22enne morto accoltellato il 19 gennaio nel quartiere delle Charmilles. Molti partecipanti erano vestiti di bianco.

Con la manifestazione, famigliari, amici e anonimi cittadini hanno voluto denunciare la violenza dandosi appuntamento alle 14 nei pressi della stazione ferroviaria di Cornavin. Il corteo ha percorso oltre un chilometro fino al luogo dell'omicidio, un posteggio sotterraneo, dove sono stati deposti fiori.

Tre persone sono state arrestate in relazione all'accoltellamento. L'inchiesta prosegue per determinare i fatti e le responsabilità, ha indicato pochi giorni fa il Ministero pubblico cantonale.

