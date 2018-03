Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 18.55 11 marzo 2018 - 18:55

Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio a Ginevra nel quartiere della Servette, vicino alla stazione ferroviaria di Cornavin.

Foto e video pubblicati sui siti di "20 Minutes" e della "Tribune de Genève" mostrano fiamme e fumo uscire dai tetti di un intero caseggiato. Non si ha per ora notizia di vittime o feriti.

Secondo un portavoce della polizia citato da "20 Minutes", il fuoco è partito dalla soffitta del numero 69 di rue de la Servette e si è propagato agli stabili contigui fino al numero 75.

Stando alla "Tribune de Genève" i pompieri sono stati chiamati a intervenire poco prima delle 15.30. Il caseggiato in preda a fiamme e fumo è lungo un centinaio di metri e conta sei piani di abitazioni contigue.

In un avvertimento pubblicato su Twitter verso le 18.30 la polizia cantonale indicava che l'intervento dei vigili del fuoco era ancora in corso e che la rue de la Servette è chiusa per una durata indeterminata. La polizia invita i curiosi ad evitare la zona.

