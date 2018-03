Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 marzo 2018 11.43

Il consigliere federale Guy Parmelin ha inaugurato oggi l'88esima edizione del Salone dell'auto di Ginevra spezzando una lancia a favore di una mobilità adeguata ai bisogni di ciascuno.

Alla manifestazione, che accoglie 180 espositori, sono attesi 700'000 visitatori nell'arco di 11 giorni.

"Puntualità, ecologia, sicurezza: ecco i tre principi fondatori della mobilità contemporanea", ha dichiarato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione dello sport (DDPS) durante la cerimonia.

Questi principi ci incoraggiano a utilizzare i trasposti pubblici, in particolare la ferrovia, ma non abitiamo e non lavoriamo tutti in città o vicino a una stazione, ha aggiunto Parmelin, sottolineando che non dobbiamo opporre i due tipi di trasporto.

