Concorrenza a Ginevra per Uber, la società americana che offre un servizio di trasporto attraverso un'applicazione mobile: da ieri nello steso settore è sbarcata la piattaforma francese Kapten.

Fondata nel 2012 come Chauffeur Privé, Kapten è controllata dalla fine del 2017 del gruppo Daimler. È presente a Parigi, Lione, Cannes e Lisbona. La società vuole essere un'alternativa a Uber, ha spiegato in una conferenza stampa ieri la responsabile svizzera Frédérique Delahaye. Per l'azienda lavorano a Ginevra sette persone. In un primo tempo saranno reclutati 300 autisti: Delahaye ha assicurato che verranno rispettate le leggi locali e che Kapten si assumerà la sua responsabilità sociale.

Il tema dei trasporti condivisi è molto caldo in Romandia. Una settimana fa il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia - che ha rilevato il dossier da Pierre Maudet - aveva annunciato un giro di vite contro quella che ha definito l'"uberizzazione" del mondo economico e contro la conseguente precarizzazione dei lavoratori attivi come autisti e corrieri.

Neuer Inhalt Horizontal Line