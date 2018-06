Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 15.53 10 giugno 2018 - 15:53

La legge sui giochi in denaro è stata accettata dal 72,9% dei votanti (foto rappresentativa d'archivio)

Vittoria alle urne più comoda del previsto per casinò e lotterie elvetiche. Stando ai risultati definitivi, la legge sui giochi in denaro (LGD) è stata approvata oggi in votazione federale dal 72,9% degli svizzeri. Bassa l'affluenza alle urne, che ha sfiorato il 34%.

I più entusiasti nei confronti del testo sono stati i latini, ma in tutti i Cantoni la quota di favorevoli ha sfondato il 60%. Il record è stato registrato fra i vodesi (88,3%), davanti a neocastellani (85,3%) e ginevrini (83,9%).

Plebiscito anche in Ticino, con i consensi di un soffio oltre l'82%, mentre nei Grigioni i fautori del "sì" hanno vinto senza problemi ma con meno margine (70,8%).

