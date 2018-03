Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 15.45 17 febbraio 2018 - 15:45

Il riavvicinamento tra le Coree segnato dai Giochi di Pyeongchang potrebbe non esaurirsi a Olimpiadi finite.

Il governatore della provincia di Gangwon, l'area in cui si stanno svolgendo le gare a cinque cerchi, Choi Moon, ha detto che sta considerando la possibilità di avanzare una proposta di candidatura per ospitare i Giochi invernali asiatici del 2021 insieme alla Corea del Nord.

"Studieremo la fattibilità dopo i Giochi" ha detto Choi Moon in una conferenza stampa a Gangneung, come riportano i media coreani. Il progetto consentirebbe di "riutilizzare le strutture costruite per queste Olimpiadi e proseguire negli scambi con il Nord attraverso lo sport".

Per le località in cui far svolgere i Giochi asiatici, Choi ha spiegato che considera le strutture olimpiche di Pyeongchang e il Masikryong Ski Resort alla periferia della città orientale di Wonsan, nella Corea del Nord, che il leader Kim Jong-un punta a far diventare punto di attrazione turistico-sportiva.

