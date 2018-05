Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 11.22 17 maggio 2018 - 11:22

Il Giornale del Popolo chiude. A seguito delle vicissitudini di Publicitas il sostegno per il quotidiano ticinese è venuto meno e l'Editore si è trovato di fronte alla necessità di depositare i bilanci, si legge in un comunicato odierno.

In questo difficile momento "il Vescovo desidera manifestare a tutti i collaboratori, chiamati ad affrontare una situazione di grande fatica, la sua profonda gratitudine per l'impegno generoso e perseverante profuso in tanti anni".

Nella nota viene affermato che sono allo studio modalità per rendere possibilmente meno gravose le conseguenze di questa forzata chiusura.

Neuer Inhalt Horizontal Line