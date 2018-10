Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ottobre 2018 11.25 11 ottobre 2018 - 11:25

"Stiamo indagando sulla vicenda in tutte le sue dimensioni. È un incidente che è avvenuto nel nostro Paese, non possiamo restare in silenzio perché non è un incidente ordinario".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando a parlare del caso del giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 9 giorni fa dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul.

"È possibile non avere un sistema di telecamere in un consolato o un'ambasciata? Possono trovare anche un uccello o una zanzara con i sistemi avanzati che hanno", ha aggiunto Erdogan, restando tuttavia prudente sul caso: "non è giusto trarre conclusioni basate su congetture, ma siamo preoccupati. E vediamo che gli Stati Uniti hanno le stesse preoccupazioni".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano