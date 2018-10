Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 ottobre 2018

Cresce la pressione di Capitol Hill su Donald Trump nella vicenda di Jamak Khashoggi, il giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul.

Il senatore repubblicano Marco Rubio, della commissione affari esteri, ha dichiarato che se risulterà che l'Arabia Saudita sapeva o è coinvolta nel caso e il presidente americano non prenderà misure dure contro Riad, lo farà il Congresso. E tali misure, ha precisato, devono includere l'accordo miliardario per la vendita di armi ai sauditi che finora Trump ha detto di non voler bloccare.

"Non possiamo essere una voce per i diritti umani ovunque nel mondo se consentiamo che prosegua una situazione come questa senza fare nulla", ha spiegato alla CBs. Riad, ha aggiunto, è "una leva chiave contro l'influenza iraniana nella regione ma non possiamo rinunciare al nostro impegno per i diritti umani".

