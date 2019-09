In occasione della terza Giornata del digitale, la popolazione svizzera è invitata oggi a riflettere e dialogare sul tema. In dodici città, fra le quali Lugano e Coira, sono previste oltre 300 attività gratuite.

Il presidente della della Confederazione Ueli Maurer, padrino dell'evento assieme al ministro della formazione Guy Parmelin, lancerà le festività a Berna, sottolinea in una nota digitalswitzerland, organizzazione istituita nel 2015 con l'obiettivo di far progredire la digitalizzazione in Svizzera.

In tutto il Paese si terranno manifestazioni, denominate "tell", durante le quali i partecipanti potranno esaminare apertamente e in maniera critica la tematica, si precisa nel comunicato. Due eventi saranno inaugurati a Berna dai consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Guy Parmelin.

A Zurigo sarà proposta un'esposizione nella stazione centrale. Dopo l'apertura ufficiale, sarà visitata da Ueli Maurer accompagnato da delegazioni internazionali provenienti da Francia, Serbia e Cina, oltre ad ambasciatori di una ventina di paesi.

