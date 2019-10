Venerdì 8 novembre, in occasione della Giornata nazionale della vaccinazione, ci si potrà vaccinare senza appuntamento e a tariffa ridotta. La prevenzione è raccomandata da subito alle persone che presentano un rischio elevato di complicazioni.

L'influenza non è per nulla innocua: può provocare complicazioni che portano all'ospedalizzazione, a volte al decesso. Lo scorso inverno, indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una nota odierna, sono state registrate quasi 210'000 consultazioni mediche.

Per queste ragioni le autorità federali raccomandano la vaccinazione contro l'influenza a chi presenta un rischio più elevato di complicazioni, dall'età di 6 mesi in poi: si tratta di persone che soffrono di malattie croniche, all'apparato respiratorio e cardiaco, donne in gravidanza, bambini nati prematuramente e persone dai 65 anni in su. La vaccinazione è inoltre raccomandata all'entourage delle persone a rischio, ai collaboratori delle scuole dell'infanzia, dei centri diurni e delle case per anziani e di cura, come pure al personale medico e infermieristico.

In occasione della Giornata nazionale della vaccinazione contro l'influenza ci si potrà vaccinare contro l'influenza senza appuntamento, pagando un forfait di 30 franchi. Riproposta quest'anno per la sedicesima volta, l'iniziativa è lanciata dal Collegio di medicina di base (CMPR), in collaborazione con l’UFSP, la Federazione dei medici svizzeri (FMH), l'Associazione professionale dei medici svizzeri (FMH) e la Società svizzera dei farmacisti (pharmasuisse).

