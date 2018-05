Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 maggio 2018 11.12

Circa 9500 decessi all'anno, vale a dire 26 morti precoci al giorno: sono le cifre direttamente legate al consumo di tabacco in Svizzera. Il collegamento con le malattie cardiovascolari sarà al centro della Giornata mondiale senza tabacco 2018, in programma giovedì.

Questa correlazione è spesso sottovalutata, indica in una nota odierna l'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo. Dopo il cancro ai polmoni, la causa di morte più frequente sono infatti le patologie delle arterie coronariche.

Numerosi disturbi cardiovascolari sono da far risalire in primis, oltre che all'ipertensione, proprio al consumo di tabacco. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, più della metà dei casi di arteriosclerosi sono riconducibili all'uso di questo prodotto, che provoca pure ictus e occlusione dei vasi coronarici.

Molti fumatori non prendono sul serio i danni causati dal tabacco, afferma l'organizzazione. Essi sono convinti che, a differenza di un intero pacchetto, poche sigarette al giorno non abbiano alcun effetto sulla salute. Tuttavia, precisa il comunicato, l'insidia risiede nel fatto che il rischio di malattie non è proporzionale alla quantità di tabacco consumato.

