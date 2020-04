Dani Landolf sarà da agosto il nuovo direttore delle Giornate letterarie di Soletta. Succederà a Reina Gehrig, la quale passa a Pro Helvetia. Intanto la 42esima edizione della rassegna, in programma dal 22 al 24 maggio prossimi, si svolgerà online.

Prima di entrare in funzione ufficialmente, il 52enne - fino al dicembre scorso per dodici anni direttore dell'Associazione svizzera dei librai e degli editori - sosterrà fin da subito il team delle Giornate letterarie sulla base di un mandato speciale, si legge in un comunicato odierno.

