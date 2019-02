Diverse migliaia di giovani e meno giovani si sono nuovamente riuniti in tutta la Svizzera per manifestare per il clima.

Diverse migliaia di giovani e meno giovani si sono nuovamente riuniti oggi in tutta la Svizzera per manifestare per il clima.

I manifestanti vogliono che il riscaldamento climatico sia riconosciuto come una crisi e che i governi agiscano di conseguenza. Chiedono anche che la Svizzera non emetta più gas a effetto serra entro il 2030. I partecipanti si dicono preoccupati per il loro futuro.

La manifestazione più imponente si è tenuta a Zurigo, dove la polizia cittadina ha stimato un'affluenza fra le 8 e le 10'000 persone. A Berna sono stati in 2'000 a riversarsi sulla Waisenhausplatz. La stessa cifra si è registrata a Lucerna, mentre a Friburgo si è arrivati a 2'500. In totale si sono svolte azioni in tredici città diverse, inclusa Bellinzona, dove si sono radunate circa 850 persone.

Due settimane fa 22'000 scolari avevano scioperato dalle lezioni per manifestare in tutta la Svizzera.

