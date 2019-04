Il risanamento dell'AVS richiede riforme reali in termini di contenuti e non "zuccherini", secondo il presidente dei Giovani Verdi Liberali Tobias Vögeli (foto d'archivio)

La Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA) è un progetto che non solo mette in pericolo una riforma sostenibile della previdenza vecchiaia, ma anche il modo di fare politica in Svizzera.

Lo sostiene un comitato di contrari, denominato "delle generazioni" (Generationenkomitee), che riunisce giovani Verdi liberali e giovani PBD. Oggi a Berna hanno espresso la loro posizione in vista della votazione in programma il 19 maggio.

Questo genere di politica, che mette assieme tematiche diverse, impedisce al popolo di esprimersi specificamente su uno dei due argomenti, ha sottolineato in conferenza stampa il presidente dei Giovani Verdi Liberali, Tobias Vögeli. Non possiamo dire di sì a uno e no all'altro, ha aggiunto, sostenendo che questo modo di agire nuoce alla democrazia diretta.

Legare l'AVS alla riforma fiscale impedirà di trovare una soluzione al risanamento - assolutamente necessario - della previdenza vecchiaia nei prossimi anni, ha sostenuto. "I giovani dovranno pagare sempre di più senza essere certi un giorno di poter disporre di una rendita AVS".

Siamo disposti a dare il nostro contributo al risanamento dell'AVS, ha proseguito Vögeli, ma ciò richiede riforme reali in termini di contenuti e non "zuccherini" per fare in modo che la riforma venga approvata.

Per Marcel Erhard, della direzione dei giovani PBD, con questo progetto sarebbero investiti due miliardi di franchi all'anno in un'AVS instabile che necessita di urgenti riforme. Nessuno oggi si lancerebbe in un business in perdita, che per sopravvivere divora più soldi anno dopo anno. Eppure, ha proseguito Erhard, il Consiglio federale e il Parlamento propongono questa soluzione.

Secondo alcuni, ha da parte sua affermato il giovane verde liberale Marc Wuarin, questo progetto sarebbe temporaneo, in attesa di una vera e propria riforma strutturale dell'AVS. "Ma non è così", dato che quella attualmente in discussione, AVS21, corre il grosso rischio di essere bocciata dalla sinistra. "Ciò significa che il deficit dell'AVS potrà essere colmato solo da imposte, con un inevitabile aumento del debito a lungo termine".

Il progetto fiscale è un compromesso elaborato da un'alleanza tra PLR, PPD e PS in Parlamento. Esso risponde al Progetto fiscale 17 del Consiglio federale, che doveva sostituire Riforma III dell'imposizione delle imprese, respinta dal popolo nel febbraio 2017.

