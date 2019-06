I giovani PLR vogliono aumentare progressivamente l'età pensionabile portandola in un primo momento a 66 anni per tutti. Nell'immagine il presidente Andri Silberschmidt.

I giovani PLR vogliono aumentare progressivamente l'età pensionabile portandola in un primo momento a 66 anni sia per donne che per uomini.

In seguito verrà legata alla speranza di vita. Per arrivare a questo risultato, hanno deciso oggi di lanciare un'iniziativa in questo senso.

L'obiettivo finale è quello di migliorare la situazione finanziaria dell'AVS. La raccolta firme inizierà in agosto, ovvero un paio di mesi prima delle elezioni federali. La decisione del lancio dell'iniziativa è stata presa al congresso straordinario tenutosi oggi a Soletta.

L'età pensionabile verrà innalzata a scalini di due mesi per volta, fino ad arrivare ai 66, per poi seguire l'evoluzione della speranza di vita, si legge in un comunicato. L'aumento avrà inizio quattro anni dopo l'accettazione del testo da parte dei cittadini.

L'iniziativa prevede disposizioni transitorie: l'età di pensionamento dovrà ad esempio essere conosciuta almeno cinque anni prima del ritiro dall'attività lavorativa. Il lancio del testo era già stato annunciato dai giovani PLR dopo l'accettazione da parte del popolo del progetto fiscale e AVS lo scorso 19 maggio.

