Questa mattina all'alba circa 15'000 persone si sono riversate nelle strade della città vecchia di Lucerna per l'avvio del carnevale. I festeggiamenti sono iniziati alle 5.00 in punto con il tradizionale colpo di cannone.

Il carnevale di Lucerna è il più grande in Svizzera dopo quello di Basilea. Ma le maschere oggi, giovedì grasso, la fanno da padrone in tutte le terre tradizionalmente cattoliche - fatte salve le località che hanno anticipato i festeggiamenti per evitare la concorrenza dei carnevali maggiori e quelle ticinesi in cui vige il rito ambrosiano.

I festeggiamenti sono iniziati nel buon umore e senza problemi di rilievo. Urs Wigger, portavoce della polizia lucernese, contattato da Keystone-ATS riferisce però di numerosi borseggiatori.

