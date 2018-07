Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il più grande parco eolico della Svizzera è stato oggetto di atti vandalici: almeno due turbine delle sedici installate tra il Mont-Crosin e il Mont-Soleil, nel Giura bernese, sono state danneggiate alla fine di giugno.

L'azienda elettrica bernese BKW che gestisce il sito ha sporto denuncia. Una portavoce della BKW ha confermato a Keystone-ATS l'informazione apparsa oggi su Le Matin Dimanche. Sul suo sito, l'esecutivo di Courtelary (BE) deplora le "depredazioni" commesse, definite "considerevoli". Gli impianti continuano comunque a fornire elettricità.

La polizia cantonale bernese ha registrato due denunce, una in aprile e una alla fine di giugno, ha riferito un suo portavoce. Il più recente riguarda i danni subiti alla base della torre eolica. La polizia non fornisce ulteriori informazioni visto che l'inchiesta è in corso.

