Il paese è in difficoltà.

"In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill. Questa è la nostra ora più buia. Ma ce la faremo". Lo scrive su Instagram il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte, facendo riferimento all'emergenza per il coronavirus.

Nel paese sono intanto in corso numerose rivolte nelle carceri innescate dalla sospensione dei colloqui imposta dal decreto del governo per contrastare l'epidemia da coronavirus. Si segnalano cinque detenuti morti a quanto sembra per aver abusato di farmaci.

