Giro d'affari in crescita nei primi tre mesi per Givaudan: la multinazionale numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi ha visto i ricavi salire a 1,5 miliardi di franchi, in progressione del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Al netto degli effetti valutari la crescita è del 17%, comunica oggi l'azienda con sede a Vernier (GE). Le due divisioni del gruppo hanno contribuito in modo non molto differente all'espansione degli affari. Le vendite del comparto profumi sono salite - a perimetro confrontabile - dell'8,7% a 677 milioni, quelle dell'area aromi del 4,3% a 848 milioni.

Nella nota l'azienda parla di una buona partenza d'anno. Il gruppo - che figura fra le 20 principali aziende quotate alla borsa di Zurigo - conferma anche gli obiettivi di medio termine, che vertono su un aumento annuo delle vendite del 4-5%.

La società è stata fondata nel 1895 a Zurigo da due fratelli, Léon e Xavier Givaudan: tre anni dopo l'azienda si spostò a Ginevra e creò uno stabilimento a Vernier. Oggi il gruppo è presente in 148 località al mondo con più di 13'500 dipendenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line