Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 15.18 28 settembre 2018 - 15:18

La polizia glaronese ha nel frattempo interrogato il turco ma non ha ancora potuto stabilire chi abbia sparato e perché.

La polizia glaronese ha rilasciato i tre uomini arrestati dopo che un turco di 28 anni si era presentato martedì sera all'ospedale cantonale di Glarona con gravi ferite da colpi d'arma da fuoco.

I tre uomini tra i 40 e i 51 anni - residenti nel canton Argovia come il ferito e arrestati nella notte tra martedì e mercoledì - sono stati rimessi a piede libero ieri sera non essendo emersi elementi comprovanti un loro coinvolgimento, scrive la polizia cantonale in una nota diramata oggi.

Gli inquirenti hanno nel frattempo potuto interrogare il turco e grazie alle sue informazioni hanno stabilito che è stato colpito in un parcheggio ai margini di Näfels (GL) da diversi proiettili d'arma da fuoco e che si è recato in ospedale da solo guidando una Mercedes Limousine nera con targhe argoviesi.

Chi abbia sparato rimane da stabilire, come pure il motivo, conclude la polizia, lanciando un appello ad eventuali testimoni.

