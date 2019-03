Gli svizzeri mangiano sempre più formaggio: nel 2018 la media di consumo, inclusa la fondue, si è attestata a 21,73 chili per persona, in aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Il risultato è sostenuto in particolare da formaggi freschi e a pasta semidura.

In totale, lo scorso anno, nella Confederazione sono state consumate 186'000 tonnellate di formaggio, indicano in una nota odierna i Produttori svizzeri di latte (PSL), sottolineando che rispetto al 2017 sono stati mangiati in media 320 grammi in più per persona.

La progressione più importante (+2,8% a 7,76 chili per persona) riguarda i formaggi freschi, ovvero mozzarella, Quark, cottage cheese, mascarpone, ricotta e formaggio da spalmare. Negli ultimi dieci anni il loro consumo è aumentato di 1,1 chili (+16%) per persona.

Un incremento sul lungo termine è anche riscontrato nei formaggi a pasta semidura, grazie alle specialità regionali e tradizionali - come Appenzeller, Tilsiter e Vacherin fribourgeois DOP - che ispirano anche numerosi produttori artigianali. Questa diversificazione, precisa l'associazione, ha portato a un'espansione nella vendita al dettaglio e nel self-service.

