26 maggio 2018

Gli svizzeri continuano a ritenere la tradizionale casa unifamiliare, preferibilmente in un ambiente verdeggiante, sinonimo di un'elevata qualità di vita.

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi in occasione dell'apertura della 16esima Biennale di architettura di Venezia. Al contrario, le forme abitative contemporanee faticano a sedurre.

L'inchiesta è stata pubblicata dall'Ufficio federale della cultura (UFC) a margine di una tavola rotonda sull'argomento degli edifici, aperta a Venezia dal presidente della Confederazione Alain Berset. Complessivamente sono stati sondati 1000 abitanti della Svizzera sulla loro concezione dell'alta qualità delle costruzioni, informa un comunicato odierno dell'UFC.

Le persone che hanno partecipato ritengono che un ambiente sicuro, tranquillo, pulito e curato, circondato dal verde e ben servito dai mezzi pubblici determini uno spazio vitale di qualità. Quasi il 60% dei sondati preferirebbe abitare in una casa unifamiliare tradizionale, contro il 10% che sceglierebbe l'abitazione in calcestruzzo a vista e con il tetto piatto. Mentre l'interpretazione contemporanea di una casa unifamiliare classica, con tetto a falde e facciata in legno ottiene il 30% dei consensi. Inoltre, lo chalet in montagna è spesso considerato, per molti aspetti, la casa svizzera per antonomasia.

Per quanto riguarda il quartiere, il 72% delle persone interrogate preferisce un quartiere con case unifamiliari rispetto a insediamenti di case plurifamigliari nel verde (17%) o a quelli cooperativi di case a schiera (9%). Sul piano urbanistico, l'ambiente preferito resta il paese a carattere rurale e circondato dal verde (63%), seguono gli insediamenti addensati con vista sul lago (30%) e solo una piccola percentuale predilige gli ambienti urbani delle grandi città (6%).

