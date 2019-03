La Corte Ue ha annullato le decisioni con cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha negato l'accesso agli studi sulla tossicità e la cancerogenicità del glifosato.

Il glifosato è la sostanza attiva presente nell'erbicida Roundup - il più venduto al mondo - prodotto dalla multinazionale americana Monsanto.

"L'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni - secondo quanto stabilito dai giudici europei - è non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell'ambiente, ma anche quello di comprendere il modo in cui l'ambiente rischia di essere danneggiato dalle azioni in questione".

