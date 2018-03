Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 febbraio 2010 16.36 08 febbraio 2010 - 16:36

ROMA - General Motors ha in programma di presentare entro questa settimana una richiesta formale per ottenere gli aiuti statali volti alla ristrutturazione di Opel. Lo ha detto il portavoce della casa automobilistica tedesca, Stefan Weinmann, a Bloomberg.

Secondo le stime di GM, i costi per riorganizzare Opel ammontano a 3,3 miliardi di euro. Germania, Gran Bretagna, Spagna e Polonia, paesi in cui è presente uno stabilimento Opel, dovranno garantire fino a 2,7 miliardi in aiuti, mentre la casa di Detroit investirà nel piano 600 milioni di euro.

