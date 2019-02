Centinaia di drusi delle alture del Golan hanno organizzato ieri nella località di Majd el-Shams una manifestazione di protesta contro la estensione a quella regione della legge israeliana, avvenuta nel 1981.

''Questa terra - hanno ribadito - è la terra dei nostri padri. Nessuno ha alcun diritto su di essa se non i siriani''.

Nelle alture del Golan vivono 22 mila drusi siriani che, nel corso degli anni, hanno avuto diritto ad ottenere anche carte di identità israeliane.

Con la manifestazione di ieri - in cui sono state esposte immagini del presidente Bashar Assad - hanno voluto esprimere la loro opposizione alla possibilità che l'annessione delle alture ad Israele venga riconosciuta internazionalmente, in primo luogo dagli Stati Uniti.

Secondo la stampa, non e' infatti escluso che Israele possa avanzare tale richiesta a Washington nel contesto degli sforzi internazionali per definire un nuovo assetto politico in Siria.

