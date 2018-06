Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 giugno 2018

Google non rinnoverà il contratto con il Pentagono statunitense nel progetto 'Maven' di intelligenza artificiale. Lo afferma la Bbc citando fonti nella compagnia.

Diversi dipendenti del colosso si sono dimessi, migliaia hanno firmato una petizione per porre fine al programma, con il quale i droni Usa sarebbero in grado di distinguere tra vari obiettivi, e che dunque potenzialmente potrebbe essere utilizzato per uccidere. Google non ha confermato la notizia.

