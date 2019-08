Google è pronta a farsi più verde. L'azienda di Mountain View ha annunciato che entro il 2022 ogni dispositivo prodotto - come smartphone, altoparlanti e portatili - conterrà materiali riciclati, ed entro il 2020 le spedizioni di questi gadget saranno a impatto zero.

La responsabile della Sostenibilità di Google, Anna Meegan, ha spiegato in un'intervista a FastCompany che l'azienda ha già iniziato a usare plastica riciclata nei dispositivi Chromecast. Il tessuto utilizzato negli smart speaker, inoltre, viene dal riciclo di bottiglie di plastica. L'obiettivo del colosso californiano è di impiegare materiali riciclati, da qui a tre anni, in ogni prodotto messo in commercio.

Google si è anche impegnata a rendere a impatto zero le spedizioni dei suoi prodotti. Megaan ha spiegato che la società è già riuscita a ridurre le emissioni del 40% privilegiando le spedizioni navali rispetto a quelle aeree.

