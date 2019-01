Nel centro della capitale tedesca è stata inaugurata oggi la sede berlinese degli uffici di Google. Per il momento viene congelata l'ipotesi di un Campus del gigante del web per piccole start-up nel quartiere di Kreuzberg.

Google ha deciso di aprire la sua sede a Berlino dando vita ad un progetto di formazione che si chiama "Officina futuro", a cui partecipando il sindacato dei servizi Verdi, le Camere di Commercio di Monaco, dell'Alta Baviera e di Düsseldorf.

"È un momento eccitante per essere a Berlino per Google" ha detto Sundar Pichai, alla guida del colosso del web. Berlino è da tempo una capitale della cultura e dei media "ma sempre di più si sta sviluppando anche come centro delle start-up e come motore dell'innovazione", ha detto Pichai.

In Germania Google ha oltre 1400 dipendenti in 4 uffici, di cui 700 nella centrale di Amburgo, 400 nel centro di sviluppo di Monaco, 150 a Berlino al momento, ma ne sono previsti in tutto 300. "In Europa abbiamo investito oltre 4,3 miliardi dal 2007", ha concluso il numero uno di Mountaina View.

