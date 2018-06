Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 20.13 18 giugno 2018 - 20:13

Google guarda alla Cina, dove i suoi prodotti fiore all'occhiello sono bloccati dal 2010. Sfidando Amazon, Mountain View acquista per 550 milioni di dollari una quota, meno dell'1%, in JD.com e avvia una collaborazione con il colosso cinese dell'ecommerce.

Google compra circa 27 milioni di nuove azioni emesse da JD.com che, a sua volta, inizierà a vendere i suoi prodotti su Google Shopping e collaborerà con la società della Silicon Valley anche su altri progetti ecommerce in Europa, nel sud est asiatico e negli Stati Uniti.

L'acquisizione rappresenta l'ultima silenziosa mossa in ordine temporale di Mountain View in Cina, da dove il suo motore di ricerca è assente dal 2010 in seguito alla decisione della società di fare un passo indietro e non censurare più, come richiesto da Pechino, i risultati delle ricerche effettuate.

Ma la Cina per Google, così come per gli altri colossi della Silicon Valley assenti dal paese, è un mercato che fa gola con il suo miliardo potenziale di navigatori. L'acquisizione mostra anche la volontà di Google di sfidare Amazon nella corsa allo sviluppo di nuove modalità di shopping.

