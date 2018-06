Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 14.07 22 giugno 2018 - 14:07

Un 64enne svizzero ha ferito questa mattina a Gossau (SG) una 68enne, anch'essa di nazionalità elvetica, nel corso di una lite. La donna ha riportato gravi ferite, mentre l'uomo è fuggito in auto. Secondo la polizia, si è trattato di un reato passionale.

Il fatto di sangue è avvenuto poco prima delle 11.00 in una casa unifamiliare. La 68enne è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni stabili, precisano le forze dell'ordine in una nota.

Per ritrovare il presunto autore dell'accoltellamento, sono state avviate ricerche a tappeto.

