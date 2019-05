Fatturato in aumento per l'area di servizio autostradale.

Fatturato in aumento ma redditività in calo nel 2018 per Gotthard Raststätte A2 Uri, la società che gestisce l'area di servizio autostradale a Erstfeld (UR): i ricavi sono saliti (su base annua) del 3% a 23 milioni, mentre l'utile si è contratto del 21% a 0,8 milioni.

Considerata la ristrutturazione dell'aerea in direzione sud le cifre sono da considerare buone, si legge nel rapporto d'esercizio pubblicato oggi. Si è fatto inoltre sentire l'effetto della calda estate, che ha spinto meno automobilisti del solito a varcare le Alpi per escursioni di breve durata.

Gotthard Raststätte ha avviato la sua attività il 22 maggio 1980. Oggi è una realtà con offre 122 posti di lavoro.

