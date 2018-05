Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 20.56 22 maggio 2018 - 20:56

La leader del Front National, Marine Le Pen, plaude all'impegno della nuova coalizione Lega-M5S di espellere 500.000 migranti clandestini dal territorio italiano.

Si tratta di una politica "auspicabile - ha dichiarato l'ex candidata dell'estrema destra alle presidenziali francesi - a condizione che non li espellano verso la Francia.

In ogni caso la Francia non recupera i 500.000 in questione. Penso che sia ragionevole".

Parlando ai cronisti all'Assemblée Nationale Le Pen ha detto che si tratta di un'idea assolutamente realizzabile nella pratica, facendo l'esempio dei rimpatriati in Algeria all'inizio degli anni '60. "Riportare la gente a casa sua è perfettamente possibile, anche in condizioni molto piu umane di quelle riservate (a suo tempo) ai Pieds-Noirs" dell'Algeria. Per lei, "irragionevole" è invece la politica migratoria "condotta da anni dai Paesi dell'Europa".

