Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 21.49 27 maggio 2018 - 21:49

"Non faccio le affermazioni di questa sera a cuor leggero. Anche perché ho fatto tutto il possibile per far nascere un governo politico".

Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. "Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa", ha aggiunto, prima dell'annuncio della convocazione per domani mattina di Carlo Cottarelli.

"Sono stato informato di richieste di forze politiche di andare a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di prendere, doverosamente, sulla base di quanto avverrà in Parlamento".

Mattarella ha anche affermato che "quella dell'adesione all'Euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale".

Neuer Inhalt Horizontal Line