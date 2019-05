Migliorare la situazione di coloro che lavorano e parallelamente si occupano di familiari malati. È questo l'obiettivo di una nuova legge trasmessa oggi dal Consiglio al parlamento.

Fra le misure proposte figura la continuazione del pagamento del salario in caso di brevi assenze dal lavoro, un congedo indennizzato per l'assistenza a un figlio, il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell'AVS e un adeguamento del diritto all'assegno per grandi invalidi.

Attualmente, circa due terzi delle imprese concedono ai loro dipendenti un congedo, in parte remunerato, in caso di assenze di breve durata per prestare cure a familiari o altre persone prossime. La nuova legge vuole introdurre nel Codice delle obbligazioni il diritto a un congedo pagato di al massimo tre giorni per evento e dieci giorni all'anno, si legge in una nota del governo. Tale misura permetterà di garantire la parità di trattamento tra tutti i lavoratori e la certezza giuridica. Le spese supplementari sono stimate tra i 90 e i 150 milioni di franchi.

