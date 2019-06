Un 43enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro ieri in Surselva: insieme al fratello, l'uomo stava cercando di liberare un tronco d'albero abbattuto in un bosco di una zona impervia nel comune di Sumvitg.

Il tronco si è però messo in movimento e ha colpito al fianco il lavoratore, gettandolo a terra, riferisce oggi la polizia cantonale retica. Il fratello ha lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta la Rega, che ha elitrasportato il ferito - con lesioni lievi - all'ospedale di Coira.

L'incidente è avvenuto a Cuolms dil Run, un maggengo situato a un'altitudine di circa 1600 metri all'entrata della Val Sumvitg, la valle che porta al passo della Greina.

