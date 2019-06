Un 55enne è annegato ieri pomeriggio mentre stava scendendo con un kayak lungo il Reno di Medel, la sorgente più lunga del Reno, in località di Platta (GR), in Surselva.

L'uomo faceva parte di un gruppo di persone che si era calato in acqua nel primo pomeriggio, ognuno dei presenti con la propria canoa, indica un comunicato odierno della polizia cantonale grigionese.

In località di Pardé, il canoista che precedeva il 55enne annegato si è fermato per aspettarlo. Non vedendolo arrivare è andato a cercarlo arrampicandosi sulle rocce e lo ha trovato inerme mentre galleggiava senza kayak. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e di un medico dell'elisoccorso Rega, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line