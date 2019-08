Ieri pomeriggio una donna di 87 anni è stata urtata sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un 22enne a Davos (GR). Caduta a terra la donna ha battuto la testa ed è stata trasportata in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 sulla Promenade, la strada centrale di Davos: il 22enne stava circolando in direzione di Tiefencastel e si è fermato a un passaggio pedonale per lasciare passare un gruppo di persone. Nel momento in cui è ripartito non ha visto l'87enne che voleva attraversare le strisce da sinistra e l'ha urtata, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese, aggiungendo che ora deve essere chiarita l'esatta dinamica dell'incidente.

