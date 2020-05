A Coira un'auto in fiamme stamane ha ostacolato il traffico mattutino nei pressi dell'accesso autostradale Nord.

A Coira un'auto in fiamme oggi ha ostacolato l'intenso traffico mattutino nel quartiere settentrionale di Masans, il più popoloso del capoluogo grigionese. È stata avviata un'indagine per chiarire le cause del sinistro.

Alle 06:45 è giunta al centro di comando della polizia la segnalazione di un incendio di un veicolo nella Haldensteinerstrasse, nei pressi dell'accesso autostradale di Coira Nord, riferisce un nota della cantonale.

Quando una pattuglia della municipale è arrivata sul posto il vano motore era già in fiamme. I pompieri, intervenuti con una ventina di uomini, hanno spento rapidamente l'incendio, ma la macchina è andata distrutta.

La polizia cittadina è riuscita a contenere entro i limiti l'ostruzione del pesante traffico mattutino alla rotatoria di Masans.

